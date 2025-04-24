Один із найбільших сировинних трейдерів світу розпродав нафтові активи в РФ

Швейцарський трейдер Glencore, один із найбільших у світі постачальників мінеральної сировини, кольорових металів та енергоносіїв, продав свою частку у нафтовій компанії "Русснефть", яка належала йому протягом понад 20 років.

Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на нову структуру акціонерів російської компанії, яка оприлюднена на її сайті.

Зокрема, з переліку акціонерів, яким належить від 5% статутного капіталу, зникла Rambero Holding – структура, через яку Glencore контролював 23,46% компанії "Русснефть".

Водночас серед її акціонерів з'явилася зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) OCN International DMCC, якій тепер належить 12,25%. Частка перейшла до нового власника 23 квітня.

Ще одним новим акціонером стало дочірнє підприємство компанії "Русснефть" – "Белые ночи", яке викупило частку 12,75%. Таким чином, сукупно нові акціонери мають 25% у статутному капіталі компанії, або 33,33% її звичайних акцій.

Швейцарський трейдер Glencore брав участь у становленні російської компанії "Русснефть" з початку 2000-х років, але наприкінці 2023 року вирішив продати свою частку.

Зробити це швидко не вдалося через запроваджені російським диктатором Путіним обмеження для інвесторів із "недружніх" країн. У 2024 році Путін дозволив іноземним особам проведення угод, пов'язаних з акціями цієї компанії.

"Русснефть" входить до переліку найбільших компаній за обсягами видобутку нафти в Росії. Її активи зосереджені у ключових нафтогазоносних регіонах РФ (Західному Сибіру, ​​Волго-Уральському регіоні та Центральному Сибіру).

Нагадаємо:

Нещодавно Financial Times повідомила, що Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який усе ще працює в Росії, зупинив спроби продати свій бізнес у цій країні на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Пізніше Raiffeisen Bank International заявив, що продовжує працювати над продажем свого російського підрозділу.