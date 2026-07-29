ФРС США очікувано залишила базову ставку на рівні 3,5-3,75%

Федеральна резервна система (ФРС) США очікувано залишила базову процентну ставку у діапазоні 3,5-3,75% річних.

Про це пише Reuters.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків.

При цьому таке рішення викликало незгоду 3 із 12 членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) – голів Федеральних резервних банків (ФРБ) Клівленда, Міннеаполіса та Далласа Бет Хаммак, Ніл Кашкарі та Лорі Логан. Вони "віддавали перевагу" підвищенню ставки на 0,25%.

ФРС заявила, що економічна активність "зростає стійкими темпами", зазначивши, як і в червні, що приріст робочих місць "відповідає чисельності робочої сили, а рівень безробіття практично не змінився".

При цьому у ФРС визнали, що інфляція залишається вищою за цільові 2% – це, за словами регулятора, частково зумовлено кризою з боку пропозиції, яка призвела до зростання цін у певних секторах, зокрема вартості енергоносіїв.

Нагадаємо:

У червні 2026 року інфляція в США сповільнилася до 3,5% у річному вимірі проти 4,2% у травні, коли показник був найвищим з квітня 2023 року.

У травні Сенат США з мінімальною перевагою голосів затвердив Кевіна Варша на посаді нового голови Федеральної резервної системи.