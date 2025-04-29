Порошенко прокоментував рішення НБУ про його небездоганну репутацію

Нацбанк України 28 квітня визнав репутацію мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка небездоганною. Експрезидент України вважає його незаконним.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії "Європейська Солідарність".

НБУ прийняв таке рішення у зв’язку із введеними проти нього указом президента Володимира Зеленського санкціями РНБО.

"Насправді розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення", - вважає Порошенко.

За його словами, розгляд відбувся через запроваджені президентом Володимиром Зеленським превентивні санкції.

"Це означає - жодних порушень не було, але санкції є, а отже, і з репутацією можна не церемонитись. Усе це – кричуще, ганебне зловживання владними повноваженнями і порушення закону", - зазначив Порошенко.

Він розцінює це як етап "зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції".

Нагадаємо:

У лютому повідомлялося, що Національний банк України може ухвалити рішення про заборону Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ).

Зокрема, в НБУ зазначили, що запроваджені проти Петра Порошенка санкції заплямовують його ділову репутацію як власника МІБ. Водночас, відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність", власники та керівники українських банків повинні мати бездоганну ділову репутацію.