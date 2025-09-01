Новини 1 вересня: Індія "рятує" світову економіку купівлею російської нафти, ШІ у "Дії"

Про обстріли: зранку 1 вересня унаслідок дронової атаки армії рф на критичну інфраструктуру Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.

Про героїчну Індію: країна відкинула зростаючий тиск США припинити імпорт російської нафти. Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що ці постачання допомогли вберегти світову економіку від стрибка цін.

Про ціни на електроенергію: Україна у серпні 16 разів (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 серпня) посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на ринку електричної енергії "на добу наперед" (РДН), якщо порівняти з 26 країнами Європи.

Про обстріл енергетиків: на Дніпропетровщині 29 серпня, коли енергетики ДТЕК проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту, ворожий дрон влучив у службову автівку.

Про газ: Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача в понеділок повідомив, що в Україні затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

Про ШІ у "Дії": 1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.

Про угоду щодо надр: Юлія Свириденко оголосила, хто представлятиме Україну у інвестиційному фонді, який створили у межах угоди про надра Україна та США.

Ексклюзиви ЕП

Не марафоном єдиним: як ICTV та 1+1 заробляють за кордоном

Популярні українські телеканали створюють контент на YouTube іспанською, португальською, німецькою та польською мовами. Скільки грошей приносить експорт контенту та як медіагрупи налагодили його виробництво?