Зеленський запевняє, що Україна зможе закупити необхідні обсяги газу

Віктор Волокіта — 1 вересня, 16:00
Президент Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача в понеділок повідомив, що в Україні затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу.

Про це Зеленський повідомив в Телеграм.

"Були доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики. Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

Станом на початок серпня запаси газу в українських підземних сховищах найнижчі за останні 12 років. Вони заповнені лише на 32,3%.

Станом на 5 серпня в Україні зберігається 10 млрд кубометрів газу, тоді як необхідний обсяг для проходження опалювального сезону — 13 млрд кубів, за даними Міністерства енергетики.

Минулої зими Україна була змушена активно відбирати газ зі сховищ та збільшити імпорт через ракетні атаки на виробничі потужності на сході країни.

