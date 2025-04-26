Nissan хочет прекратить производство автомобилей на одном из своих заводе в Китае - Reuters

Nissan Motor хочет прекратить производство автомобилей на своем заводе в Ухане в Китае до 31 марта 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Решение было принято после того, как на заводе мощностью 300 000 автомобилей, который производит электромобиль Ariya и внедорожник X-Trail, снизилась производительность на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Годовой объем производства на предприятии, арендованном у Dongfeng Motor, с момента начала работы в 2022 году, достиг лишь около 10 000 единиц.

Японский автопроизводитель в четверг спрогнозировал рекордный чистый убыток от 4,87 млрд долл до 5,22 млрд долл из-за расходов на обесценение за финансовый год, закончившийся 31 марта.

Напомним:

Компания Honda планирует частично перенести сборку автомобилей из Канады и Мексики в Соединенные Штаты.