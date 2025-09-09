Nissan планує продавати гібридні авто замість електромобілів на ринку ПАР

Японська компанія Nissan Motor Co розглядає можливість випуску гібридних автомобілів, що використовують її технологію e-Power у Південній Африці, щоб допомогти водіям перейти з бензинових двигунів на електромобілі.

Про це повідомляє Reuters.

Низькі доходи та високі імпортні мита перешкоджають зусиллям виробників продавати більше автомобілів в Африці, а нерівномірний доступ до електроенергії та відсутність достатньої зарядної інфраструктури створюють додаткові перешкоди для впровадження електромобілів на континенті.

Nissan вже випустила гібридні автомобілі в Марокко, Єгипті та Тунісі, які працюють на системі e-Power, яка, на думку представників компанії, також може бути популярною серед південноафриканських водіїв.

"Ми вважаємо, що ця технологія підходить для Африки, тому що для неї не потрібна розгалужена інфраструктура, а вартість акумуляторів не така висока, як у сучасних електромобілів. Немає проблем з дальністю пробігу.

Тому ми вважаємо, що це правильна технологія для переходу до повністю електричних автомобілів в Африці", – сказав керівник відділу комунікацій Nissan Africa Рамі Мохареб.

Керуючий директор Nissan Africa Мацей Кленкевич сказав, що ринок Африки "перебуває в досить хорошому стані", додавши, що компанія планує не скорочувати, а навпаки, розширювати портфель у цьому регіоні.

