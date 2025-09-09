В Україні зростають продажі електромобілів: найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), попит на електромобілі зріс на 13%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року з 176 одиниць новими були 20 авто).

В Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus EV - 358 од.; VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.; HONDA eNS1 - 202 од.; BYD Sea Lion 07 - 154 од.; AUDI Q4 e-tron - 109 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

TESLA Model Y - 827 од.; TESLA Model 3 - 651 од.; NISSAN Leaf - 562 од.; KIA Niro EV - 367 од.; RENAULT Zoe - 263 од.

Нагадаємо:

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.