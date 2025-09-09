В Україні зростають продажі електромобілів: найпопулярніші моделі
Getty Images
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), попит на електромобілі зріс на 13%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року з 176 одиниць новими були 20 авто).
В Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus EV - 358 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
- HONDA eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 109 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y - 827 од.;
- TESLA Model 3 - 651 од.;
- NISSAN Leaf - 562 од.;
- KIA Niro EV - 367 од.;
- RENAULT Zoe - 263 од.
Нагадаємо:
У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.