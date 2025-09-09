Українська правда
В Україні зростають продажі електромобілів: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 9 вересня, 09:00
Getty Images

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), попит на електромобілі зріс на 13%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у липні 2025 року з 176 одиниць новими були 20 авто).

В Топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus EV - 358 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
  3. HONDA eNS1 - 202 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
  5. AUDI Q4 e-tron - 109 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. TESLA Model Y - 827 од.;
  2. TESLA Model 3 - 651 од.;
  3. NISSAN Leaf - 562 од.;
  4. KIA Niro EV - 367 од.;
  5. RENAULT Zoe - 263 од.

Нагадаємо:

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.

