Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn чтобы спасти завод в Японии

Nissan Motor ведет переговоры с одним из крупнейших производителей электроники, тайваньской транснациональной компанией Foxconn о сотрудничестве в области электромобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Nikkei.

Этот шаг рассматривается Nissan как возможность спасти свой завод в Оппаме.

Завод Nissan, на котором работает около 3900 человек, был потенциальным объектом консолидации с Foxconn в рамках планов реструктуризации японского автопроизводителя. в бизнесе которого возникли проблемы.

Предложенная идея производства электромобилей под брендом Foxconn на сборочных линиях может сохранить рабочие места и сети поставщиков, сообщает Nikkei.

Напомним:

Японская компания Nissan отзывает 443 899 автомобилей в США из-за потенциального дефекта двигателя, который может привести к его повреждению или полному отказу.

Nissan рассматривает планы закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике в рамках плана сокращения расходов.