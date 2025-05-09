Японський металургійний гігант Nippon Steel очікує падіння прибутку на понад 40%

Nippon Steel прогнозує зниження чистого прибутку на 43% у фінансовому році, який завершиться в березні 2026-го.

Про це пише Reuters.

Зазначається ,що причинами називають надлишкову пропозицію на ринку, зокрема з боку Китаю, та нові американські тарифи.

Компанія очікує, що прибуток за рік становитиме 200 млрд ієн (приблизно 1,4 млрд дол), тоді як у попередньому періоді він скоротився на 36% — до 350,2 млрд ієн.

Президент Nippon Steel Тадаші Імаї на пресконференції пояснив: "Надлишкове виробництво та збільшення експорту з Китаю, спричинене розривом між попитом і пропозицією на тлі економічного спаду, не демонструє жодних ознак послаблення", — сказав він.

У фокусі також залишається угода про придбання U.S. Steel. Очікується, що до 5 червня США ухвалять рішення щодо погодження операції вартістю 15 млрд дол.

"Ми зробимо всі необхідні кроки, щоб забезпечити закриття угоди", — заявив Імаї.

За словами заступника голови правління Nippon Steel Такахіро Морі, компанія сподівається отримати рекомендацію CFIUS до 21 травня. Остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп.

"Ми продовжуємо вважати, що угода щодо U.S. Steel не становить жодного ризику для національної безпеки США. Але результат в кінцевому підсумку буде залежати від рішення Трампа, оскільки угода стала політичним питанням", — наголосив Морі.

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Нагадаємо:

Трамп оголосив про прогрес в заблокованій спробі Nippon Steel купити U.S. Steel за 14,9 млрд дол, проти якої він виступав раніше.