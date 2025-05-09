Японский металлургический гигант Nippon Steel ожидает падения прибыли более чем на 40%

Nippon Steel прогнозирует снижение чистой прибыли на 43% в финансовом году, который завершится в марте 2026-го.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается ,что причинами называют избыточное предложение на рынке, в частности со стороны Китая, и новые американские тарифы.

Компания ожидает, что прибыль за год составит 200 млрд иен (примерно 1,4 млрд долл), тогда как в предыдущем периоде она сократилась на 36% - до 350,2 млрд иен.

Президент Nippon Steel Тадаши Имаи на пресс-конференции пояснил: "Избыточное производство и увеличение экспорта из Китая, вызванное разрывом между спросом и предложением на фоне экономического спада, не демонстрирует никаких признаков ослабления", - сказал он.

В фокусе также остается сделка о приобретении U.S. Steel. Ожидается, что до 5 июня США примут решение о согласовании сделки стоимостью 15 млрд долл.

"Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы обеспечить закрытие сделки", - заявил Имаи.

По словам заместителя председателя правления Nippon Steel Такахиро Мори, компания надеется получить рекомендацию CFIUS до 21 мая. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.

"Мы продолжаем считать, что сделка по U.S. Steel не представляет никакого риска для национальной безопасности США. Но результат в конечном итоге будет зависеть от решения Трампа, поскольку соглашение стало политическим вопросом", - подчеркнул Мори.

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Напомним:

Трамп объявил о прогрессе в заблокированной попытке Nippon Steel купить U.S. Steel за 14,9 млрд долл, против которой он выступал ранее.