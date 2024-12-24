Німецька "чудова сімка" забезпечила ріст фондового індексу DAX попри кризу в країні

Сім компаній, серед яких оборонний концерн Rheinmetall, забезпечили зростання фондового індексу Німеччини DAX на 18,7% у 2024 році.

Про це пише Financial Times.

Індекс DAX, куди входять 40 німецьких найбільших та найнадійніших компаній, перевершив показники Франції та Британії та значно випередив регіональний індекс Stoxx Europe 600, який зріс на 4,8%.

Зростання на фондовому ринку у Німеччині 2024 року в основному забезпечили сім компаній:

SAP;

Rheinmetall;

Siemens;

Siemens Energy;

Deutsche Telekom;

Allianz;

Munich Re.

Повідомляється, що німецький фондовий ринок показує хороші результати в основному завдяки міжнародній діяльності зазначених компаній. Адже вони менш залежні від проблем всередині економіки Німеччини.

Особливо виділяється SAP, яка забезпечила майже 40% зростання індексу завдяки переходу клієнтів на хмарні технології та інтересу інвесторів до ШІ.