Застраховані збитки від пожеж у Лос-Анджелесі оцінюються у 28 мільярдів доларів

Компанія KCC, що займається моделюванням ризиків катастроф, оцінює страхові збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі в розмірі близько 28 мільярдів доларів, що робить їх найдорожчими в історії США.

Про це пише Reuters.

За даними пожежної служби Каліфорнії, відколи пожежі почалися 7 січня, вони спалили територію, майже рівну Вашингтону, загинули 28 людей і пошкодили або знищили майже 16 000 будівель.

Очікується, що американські, а також європейські страховики зіткнуться з претензіями, пов'язаними з катастрофою, на мільярди доларів від стихійного лиха.

Орієнтовні збитки включають збитки від пожеж, а також від задимлення, втрати часу для мешканців евакуйованих зон, чиї будинки не постраждали від пожежі, гарантоване покриття відновлювальної вартості та сплеск попиту, йдеться у звіті KCC.

Ці збитки повинні покриватися типовими страховими полісами, додається у звіті.

За останні кілька років страховики зазнали значних збитків через зростання кількості страхових випадків, спричинених кількома лісовими пожежами та іншими стихійними лихами.

Пожежа в Палісейді спалила майже 97,12 км² у горах Санта-Моніки та містах Пасифік-Палісейдс і Східний Малібу. Пожежа в Ітоні спалила понад 56,66 км² національного лісу Анджелеса та міста Альтадена і Сьєрра-Мадре.

Нагадаємо:

Збитки та економічні втрати від масштабної лісової пожежі в районі Лос-Анджелеса оцінюють у 52-57 млрд доларів.