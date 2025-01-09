Економічні втрати Лос-Анджелеса через лісові пожежі перевищили 50 мільярдів

Збитки та економічні втрати від масштабної лісової пожежі в районі Лос-Анджелеса оцінюють у 52-57 млрд доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на оцінку метеорологічної компанії AccuWeather.

Зазначається, що це лише мінімальний поріг оцінки збитків, і ця цифра може зрости, якщо пожежа пошириться на густонаселені райони.

"Якщо найближчими днями згорить ще більше будівель, це може стати найруйнівнішою лісовою пожежею в сучасній історії Каліфорнії за кількістю згорілих будівель та економічними збитками", – заявив головний метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Згідно з оцінками JP Morgan, застраховані збитки від пожежі можуть досягти близько 10 млрд доларів.

"Ми прогнозуємо, що основна частина втрат буде пов’язана зі страхуванням житлових будинків, тоді як комерційне страхування займе значно меншу частку," — йдеться в заяві брокерської компанії.

Консалтингова компанія CoreLogic підрахувала, що в районах із помірним або високим ризиком у метрополіях Лос-Анджелеса та Ріверсайда розташовані понад 456 тисяч будинків. Орієнтовна вартість їх реконструкції становить близько 300 млрд доларів. Ця оцінка охоплює всі райони, які можуть потенційно постраждати від пожежі.