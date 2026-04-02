Ізраїль вдарив по сталі: найбільший завод Ірану зупинив виробництво

Виробництво на найбільшому металургійному заводі Ірану повністю зупинилося після потужних ізраїльських авіаударів по підприємству на початку цього тижня.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Металургійний комплекс Mobarakeh Steel в Ісфагані підтвердив, що бомбардування у вівторок завдало серйозної шкоди його виробничим лініям, і порадив працівникам утриматися від відвідування об'єкта до подальшого повідомлення.

Тим часом металургійний завод Khuzestan Steel на південному заході країни, який також припинив виробництво після бомбардування минулого тижня, сьогодні заявив, що для повного відновлення та повернення до роботи йому знадобиться від шести місяців до року.

29 березня 2026 року іранська ракетно-дронова атака завдала "значної" шкоди одному із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі та поранила кількох працівників державної компанії.