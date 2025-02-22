НАТО побудує трубопровід авіаційного палива до Чехії і Польщі, готуючись до війни з РФ

НАТО планує побудувати систему трубопроводів з Німеччини до Польщі та Чехії, щоб забезпечити швидке постачання авіаційного палива для винищувачів у разі війни з Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Der Spiegel.

Існуюча трубопровідна система НАТО часів холодної війни наразі закінчується на заході Німеччини.

Der Spiegel цитує внутрішню службову записку Бундесверу - збройних сил Німеччини - про те, що існують "значні проблеми зі сталим постачанням пального для сил, які в разі потреби можуть бути перекинуті до східного кордону".

Згідно з окремим документом для вищого керівництва німецького міністерства оборони, внутрішні дискусії серед союзників по НАТО дійшли висновку, що трубопровідні системи є "основою паливного постачання НАТО", пише Der Spiegel.

Очікується, що проєкт побудови додаткового трубопроводу коштуватиме 21 мільярд євро, а будівництво трубопроводу, як очікується, буде в основному завершено до 2035 року, йдеться в повідомленні Der Spiegel.