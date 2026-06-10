У Києві готують 6,5 тисяч місць для зарядки електромобілів

Київ розробляє план виділення 6,5 тисячі потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномісць. КП "Київтранспарксервіс" разом із балансоутримувачами електромереж, зокрема ДТЕК, опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця.

У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні актори встановлювали там зарядні станції.

Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.

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