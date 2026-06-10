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У Києві готують 6,5 тисяч місць для зарядки електромобілів

Володимир Тунік-Фриз — 10 червня, 19:11
У Києві готують 6,5 тисяч місць для зарядки електромобілів
У Києві планують встановити тисячі місць зарядки електромобілів
Getty Images

Київ розробляє план виділення 6,5 тисячі потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномісць. КП "Київтранспарксервіс" разом із балансоутримувачами електромереж, зокрема ДТЕК, опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця.

У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні актори встановлювали там зарядні станції.

Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.

Нагадаємо:

У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі, "Укрпошта" збільшила плани: планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів.

Київ електромобіль

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У Києві готують 6,5 тисяч місць для зарядки електромобілів
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