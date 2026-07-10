OpenAI і Google продавали ШІ китайським компаніям із чорного списку Пентагону

OpenAI і Google надавали доступ до своїх передових моделей штучного інтелекту дочірнім структурам Alibaba, Baidu і Tencent, хоча ці китайські компанії внесені Пентагоном до списку підприємств із ймовірними зв'язками з військовими КНР.

Про це пише Financial Times із посиланням на підтвердження самих американських компаній.

Йдеться про зареєстровані в Сінгапурі дочірні компанії Alibaba, Baidu і Tencent. Такі продажі залишаються законними, однак історія виявила прогалину в американській системі експортного контролю щодо технологій штучного інтелекту та посилила заклики поширити на ШІ-моделі обмеження, аналогічні тим, що вже діють для передових чипів.

Після звернення FT OpenAI повідомила, що минулого місяця заблокувала пов'язаним з Alibaba користувачам доступ до свого API через підозри у "дистиляції" — використанні відповідей ШІ-моделі для навчання конкуруючих систем. Компанія заявила, що повідомила про цю активність уряд США.

OpenAI наголосила, що не надає доступ до своїх моделей безпосередньо в Китаї, однак дозволяє окремим компаніям із китайськими власниками чи штаб-квартирами користуватися сервісами в країнах, де може контролювати дотримання правил і відстежувати спроби дистиляції. У компанії також заявили, що не вважають національність єдиним критерієм для обмеження доступу до своїх моделей.

Google повідомила, що її сервіси зі штучним інтелектом доступні в Гонконзі та Сінгапурі відповідно до правил використання, які забороняють дистиляцію. Водночас у компанії зазначили, що самих лише географічних обмежень недостатньо, оскільки їх можна обійти.

На відміну від OpenAI і Google, Anthropic заборонила китайським компаніям та їхнім закордонним структурам використовувати свої передові моделі. Водночас компанія визнала, що забезпечити виконання цієї заборони складно, і минулого тижня почала закривати лазівки, які дозволяли обходити її обмеження.

За словами експертів, чинні правила експортного контролю США поки що не забороняють доступ до передового ШІ-програмного забезпечення навіть компаніям, включеним до так званого списку 1260H, хоча Вашингтон уже обмежує доступ до окремих найсучасніших моделей штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Модель штучного інтелекту Mythos компанії Anthropic спричинила хаос у стратегії Білого дому: відкриваючі широкі можливості, модель також може знаходити й вразливі місця у системах, що непокоїть Білий Дім.

Уряд США скасував експортні обмеження щодо провідних моделей Anthropic, поклавши край тривалому протистоянню між компанією в галузі штучного інтелекту з капіталізацією 1 трлн доларів та адміністрацією Трампа.