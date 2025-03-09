Американські нафтовики очікують на спад через міжнародну політику Трампа

Лідери світової енергетичної галузі зустрінуться в Техасі через падіння цін на нафту, яке змушує великі нафтові компанії скорочувати тисячі робочих місць.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп після свого обрання закликав енергетичну галузь "бурити, крихітко, бурити" і наказав урядовим установам скоротити бюрократичну тяганину, щоб максимізувати видобуток нафти і газу в США, який і так був на рекордному рівні.

Новий президент США припинив паузу в затвердженні нових проєктів з експорту газу і скасував заборону на буріння у федеральних водах.

Однак політика Трампа у сфері торгівлі та зовнішньої політики загрожує зростанням вартості мільйонів барелів нафти, які американські нафтопереробні заводи потребують з Канади та Мексики.

Окрім цього, його поворот у зовнішній політиці щодо Росії може перевернути глобальні нафтові потоки і зменшити європейський ринок для американської нафти і газу, якщо США послаблять санкції щодо російських енергоносіїв.

Припинення дії ліцензії, яка дозволяла експортувати венесуельську нафту до США, та погрози звести експорт іранської нафти до нуля - все це віщує перебої у світових нафтових потоках.

"Це революція в енергетичній політиці, яка розгортається... Галузь намагається перевести подих", - сказав в інтерв'ю віце-голова організатора конференції S&P Global Ден Єргін.

Перезавантаження енергетичної галузі буде в центрі уваги на конференції CERAWeek у Хʼюстоні, Техас.

Серед учасників і доповідачів - міністр енергетики США Кріс Райт, міністри енергетики країн-членів ОПЕК+ Нігерії, Лівії та Казахстану, а також керівники Saudi Aramco, Chevron, Shell, BP і TotalEnergies.

Цього тижня ціни на нафту досягли трирічного мінімуму нижче 70 доларів за барель після того, як ОПЕК+ домовилась про заплановане на квітень збільшення видобутку.