Ринок готується до відкриття Ормузу: танкери вже питають ціни, але ще не йдуть

Нафтова і судноплавна галузі почали обережно готуватися до можливого відкриття Ормузької протоки, але більшість перевізників чекають на ясність щодо угоди США та Ірану.

Про це повідомляє агентство Blomberg.

За даними брокерів і судновласників, останніми днями зросла кількість запитів щодо найму танкерів для забору нафти з портів Перської затоки. Водночас частина цих запитів радше стосується оцінки цін перед можливим відновленням бронювань, ніж реальних нових угод.

Біля Перської затоки стоять порожні танкери, які чекають на вхід. Успішне відкриття Ормузу може розблокувати мільйони барелів нафти на добу і зменшити тиск на ринок, де через конфлікт уже накопичився значний дефіцит.

Поставки через Ормуз частково зростали ще до угоди: судна проходили протоку з вимкненими сигналами за підтримки ВМС США, рухаючись уздовж узбережжя Оману. Частину нафти потім перевантажували на інші судна в Оманській затоці.

Нагадаємо:

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

После объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении соглашения между страной и Ираном и открытии Ормузского пролива цена на нефть упала в цене примерно на 4 доллара.

Соглашение между Ираном и США гарантирует Ирану доходы от использования Ормузского пролива — страна начнёт взимать сбор с судов через 60 дней после подписания соглашения.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Венс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном.