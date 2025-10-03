Нафтогазові доходи бюджету Росії за 9 місяців впали на 20%

Надходження від нафти й газу до федерального бюджету РФ за дев’ять місяців 2025 року впали на 20,6% у річному вимірі.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Міністерство фінансів Російської Федерації.

У вересні доходи Росії від енергоносіїв становили 582,5 млрд рублів (близько $7,1 млрд), що на 24,5% менше, ніж роком раніше. Порівняно з серпнем показник зріс на 15,3%.

Загалом із початку року Москва отримала 6,61 трлн рублів (близько $81 млрд) від продажу нафти й газу. У 2024 році цей показник перевищував 8 трлн рублів (приблизно $98 млрд).

Нагадаємо:

Російський уряд очікує, що внески нафтової і газової промисловості до державного бюджету цього року впадуть до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року після падіння цін на паливо і зміцнення рубля.