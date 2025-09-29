РФ очікує найменших доходів від нафти і газу з часів пандемії

Російський уряд очікує, що внески нафтової і газової промисловості до державного бюджету цього року впадуть до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року після падіння цін на паливо і зміцнення рубля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, Москва збирається отримати близько 100 млрд доларів податків від нафтової та газової промисловості.

Це приблизно на 22% менше, ніж доходи 2024 року, згідно з поправками, опублікованими в понеділок на сайті Державної Думи.

За прогнозами, нафтогазові доходи становитимуть майже чверть доходів державної скарбниці РФ цього року.

Поряд із цим Москва планує продовжувати збільшувати військові витрати для фінансування війни в Україні, а також підвищить податки, такі як ПДВ, і збільшить запозичення, щоб покрити дефіцит бюджету.

Ціна на нафту марки Urals, основну експортну суміш Росії, цього року, за прогнозами, становитиме в середньому 58 доларів за барель, порівняно з 66,60 доларами минулого року.

Уряд Росії оцінює середню знижку на нафту марки Urals порівняно з глобальним еталоном Brent у 12 доларів за барель. Ця ціна все ще значно перевищує знижку в 2-4 долари за барель через санкції.

