Ціни на нафту відреагували на початок дії мит США на Китай

У вівторок ціни на американську нафту знизилися майже на 2% після того, як набули чинності нові мита США на китайський імпорт.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $1,32, або 1,8%, до $71,84 за барель. Ф'ючерси Brent знизилися на 87 центів, або 1,2%, до $75,09.

Американські 10% мита на китайські товари набули чинності опівдні за азійським часом, що спонукало Пекін до введення відповідних мит: 15% на американське вугілля та зріджений природний газ (LNG) і 10% на нафту, починаючи з 10 лютого.

"Контрмита Китаю можуть розцінюватися як ескалація конфлікту та знижують імовірність тимчасового врегулювання, подібного до угод США з Мексикою та Канадою", — зазначив аналітик ринку IG Йіп Джун Жун у коментарі електронною поштою.

"Це посилює загрозу подальших ризиків для глобального зростання, оскільки учасники ринку закладають у ціну можливі нові торговельні удари між США та Китаєм", — додав він.

За даними митної статистики Китаю, імпорт американської сирої нафти у 2024 році становить лише 1,7% від загального обсягу імпорту країни.

"Потоки WTI до Китаю будуть порушені, оскільки 10% мито зробить американську нафту значно дорожчою порівняно з альтернативними варіантами, такими як казахстанська CPC чи абудабійська Murban", — сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Го агентству Reuters.

"Однак загалом це не повинно суттєво вплинути на ціну WTI, оскільки американська нафта може бути перенаправлена на інші ринки", — додала вона.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.