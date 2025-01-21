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Нафта в США впала в ціні на тлі планів Трампа збільшити видобуток палива

Олексій Артемчук — 21 січня, 09:00
Нафта в США впала в ціні на тлі планів Трампа збільшити видобуток палива
Getty Images

Ф'ючерси на нафту в США впали на $1 за барель на планах Трампа збільшити видобуток викопного палива.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту в США впали більш ніж на 1 долар за барель на початку азійських торгів у вівторок після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду і оголосив про план максимізації видобутку нафти і газу в США шляхом оголошення надзвичайного стану.

Ф'ючерси на нафту в США з постачанням в березні подешевшали на $1,06 до $76,33 за барель.

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США нафта

нафта

Нафта в США впала в ціні на тлі планів Трампа збільшити видобуток палива
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