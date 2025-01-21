Нафта в США впала в ціні на тлі планів Трампа збільшити видобуток палива
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Ф'ючерси на нафту в США впали на $1 за барель на планах Трампа збільшити видобуток викопного палива.
Про це пише Reuters.
Ціни на нафту в США впали більш ніж на 1 долар за барель на початку азійських торгів у вівторок після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду і оголосив про план максимізації видобутку нафти і газу в США шляхом оголошення надзвичайного стану.
Ф'ючерси на нафту в США з постачанням в березні подешевшали на $1,06 до $76,33 за барель.
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