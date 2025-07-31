Ціни на нафту стабілізувались: інвестори зважують тиск Трампа на Росію

У четвер світові ціни на нафту залишилися майже незмінними, оскільки ринок балансувала між ризиком скорочення поставок та неочікуваним зростанням запасів у США.

Про це пише Reuters.

У центрі уваги — жорсткі заяви президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії.

Ф'ючерси на Brent з постачанням у вересні знизилися на $0,10 (–0,1%) — до $73,14 за барель, а більш активний жовтневий контракт подешевшав на $0,14 — до $72,33. Американська WTI з постачанням у вересні торгувалася на рівні $69,95 (–$0,05).

США застерігли Китай, найбільшого покупця російської нафти, від можливих "величезних мит".

Крім цього, адміністрація Трампа посилила санкції проти Ірану, запровадивши нові обмеження щодо 115 компаній, фізичних осіб і суден.

Попри геополітичну напругу, несподіване зростання запасів нафти в США на 7,7 млн барелів тисне на котирування. Аналітики очікували, навпаки, скорочення. Водночас запаси бензину скоротились на 2,7 млн барелів, що свідчить про сильний сезонний попит.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зробили паузу в середу після різкого стрибка більш ніж на 3% у попередній сесії, оскільки інвестори очікували на розвиток подій після оголошення жорсткішого терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.