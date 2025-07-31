Цены на нефть стабилизировались: инвесторы взвешивают давление Трампа на Россию

В четверг мировые цены на нефть остались почти неизменными, поскольку рынок балансировала между риском сокращения поставок и неожиданным ростом запасов в США.

Об этом пишет Reuters.

В центре внимания - жесткие заявления президента США Дональда Трампа относительно санкций против России.

Фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре снизились на $0,10 (-0,1%) - до $73,14 за баррель, а более активный октябрьский контракт подешевел на $0,14 - до $72,33. Американская WTI с поставкой в сентябре торговалась на уровне $69,95 (-$0,05).

США предостерегли Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, от возможных "огромных пошлин".

Кроме этого, администрация Трампа ужесточила санкции против Ирана, введя новые ограничения в отношении 115 компаний, физических лиц и судов.

Несмотря на геополитическое напряжение, неожиданный рост запасов нефти в США на 7,7 млн баррелей давит на котировки. Аналитики ожидали, наоборот, сокращения. В то же время запасы бензина сократились на 2,7 млн баррелей, что свидетельствует о сильном сезонном спросе.

Напомним:

Цены на нефть сделали паузу в среду после резкого скачка более чем на 3% в предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали развития событий после объявления жесткого срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для России о прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.