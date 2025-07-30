Нафта відреагувала на ультиматум Трампа до Росії щодо війни в Україні

Ціни на нафту зробили паузу в середу після різкого стрибка більш ніж на 3% у попередній сесії, оскільки інвестори очікували на розвиток подій після оголошення жорсткішого терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найактивніші ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 8 центів, або 0,12%, до $71,81 за барель, в той час, як нафта West Texas Intermediate (WTI) підвищилася на 8 центів, або 0,12%, до $69,29 за барель.

Контракт на нафту Brent, що спливає в середу, піднявся на 18 центів до $72,69 за барель.

У вівторок Трамп заявив, що почне накладати санкції на Росію, такі як вторинні мита у 100% на торгових партнерів, якщо Росія не зробить прогресу в припиненні війни протягом 10-12 днів, скоротивши термін з попереднього 50-денного.

"Премія за ризик постачання на рівні $4-5 за барель, яка була введена останніми днями, ймовірно, буде збережена, якщо Путін не зробить поступливих кроків", — сказала Вандана Хері, засновниця компанії Vanda Insights.

Сполучені Штати попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними митами, якщо продовжить купувати нафту, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на пресконференції в Стокгольмі, де США проводили торгові переговори з ЄС.

Аналізи JP Morgan вказують, що хоча Китай навряд чи підкориться санкціям США, Індія сигналізувала про готовність це зробити, що ставить під загрозу 2,3 мільйона барелів нафти на день з російського експорту.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.