Нафта дорожчає та тлі зниження її запасів в США та додаткових фінансових стимулів у Китаї

Ціни на нафту зросли в четвер, 26 грудня, під час слабких святкових торгів, викликаних надіями на додаткове фінансове стимулювання в Китаї, очікуване зниження запасів нафти в США також надало підтримку.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 22 центи, або 0,3%, до 73,80 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США коштували 70,34 долара за барель, що на 24 центи або 0,3% більше, ніж у вівторок перед Різдвом.

Згідно з повідомленням міністерства фінансів у вівторок, Китай планує посилити фіскальну підтримку споживання в наступному році шляхом збільшення субсидій на пенсії та медичне страхування для жителів і розширення обміну споживчих товарів.

Влада Китаю погодилася випустити наступного року спеціальні казначейські зобов’язання на суму 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів), оскільки Пекін нарощує фіскальні стимули для відновлення економіки.

Запаси сирої нафти та дистилятів у США скоротилися минулого тижня, повідомили ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.

Останні дані Управління енергетичної інформації, статистичного відділу Міністерства енергетики США, мають бути опубліковані у п’ятницю.

Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила в середу, що середній видобуток сирої нафти в країні в 2024 році перевищив цільове значення приблизно в 1,4 мільйона барелів на добу.