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Нафта дешевшає на тлі збільшення видобутку ОПЕК+, митної загрози Трампа

Олексій Артемчук — 4 березня, 09:00
Нафта дешевшає на тлі збільшення видобутку ОПЕК+, митної загрози Трампа
Getty Images

Ціни на нафту продовжили падіння після повідомлень про те, що ОПЕК+ продовжить заплановане збільшення видобутку, в той час, як ринки готувалися до впливу мит США на Канаду, Мексику і Китай.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 57 центів, або на 0,8%, до 71,05 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 39 центів, або на 0,6%, до 67,98 долара.

Зазначається, що ще одним ускладнювальним фактором є геополітичні події, пов'язані з російсько-українською війною.

Президент Дональд Трамп призупинив всю американську військову допомогу Україні після зіткнення в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, відома як ОПЕК+, вирішили продовжити заплановане на квітень збільшення видобутку нафти на 138 000 барелів на добу, що стане першим кроком групи з 2022 року.

Введені Трампом 25% мита на імпорт з Канади і Мексики набули чинності. В той час, як імпортні мита на китайські товари збільшиться до 20% з 10%.

Аналітики очікують, що тарифи негативно вплинуть на економічну активність та попит на паливо, що призведе до зниження цін на нафту.

США нафта мита

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