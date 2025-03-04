Нефть дешевеет на фоне увеличения добычи ОПЕК+, таможенной угрозы Трампа

Цены на нефть продолжили падение после сообщений о том, что ОПЕК+ продолжит запланированное увеличение добычи, в то время, как рынки готовились к воздействию пошлин США на Канаду, Мексику и Китай.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 57 центов, или на 0,8%, до 71,05 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 39 центов, или на 0,6%, до 67,98 доллара.

Отмечается, что еще одним осложняющим фактором являются геополитические события, связанные с российско-украинской войной.

Президент Дональд Трамп приостановил всю американскую военную помощь Украине после столкновения в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, известная как ОПЕК+, решили продлить запланированное на апрель увеличение добычи нефти на 138 000 баррелей в сутки, что станет первым шагом группы с 2022 года.

Введенные Трампом 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики вступили в силу. В то время, как импортные пошлины на китайские товары увеличится до 20% с 10%.

Аналитики ожидают, что тарифы негативно повлияют на экономическую активность и спрос на топливо, что приведет к снижению цен на нефть.