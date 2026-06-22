Нафта проривається через Ормуз попри заяви Ірану про закриття

Потік нафти через Ормузьку протоку йде найшвидшими темпами від початку війни з Іраном — попри заяви Тегерана, що ключовий світовий судноплавний вузол закритий.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У п'ятницю, суботу та неділю через протоку пройшли танкери, що перевозили близько 20 млн барелів сирої нафти, свідчать дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Це найбільший видимий потік від часу до початку війни наприкінці лютого. Сам Тегеран також провів 6 млн барелів сьогодні вранці.

Ці вантажі — лише ті, які можна побачити за сигналами танкерів. Під час проходу судна часто вимикають їх із міркувань безпеки, тому реальний показник може бути вищим. Центральне командування США повідомило, що лише в суботу через Ормуз пройшло 17 млн барелів нафти.

Нафтовий ринок зосереджений на тому, скільки нафти виходить і скільки порожніх танкерів заходить, адже це значною мірою визначить темпи й масштаб відновлення видобутку на Близькому Сході.

Потоки на рівні 6,66 млн барелів на добу становлять майже дві п'ятих довоєнного рівня. Американська оцінка за суботу була б вищою за середні показники до початку конфлікту.

Нагадаємо:

18 червня Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США планували дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.

Попри домовленість про відкриття й розмінування головних маршрутів, Іран 20 червня знову оголосив протоку закритою після ударів Ізраїлю по Лівану.

Понад 400 великих суден утримують позиції на східному боці Ормузької протоки, поки оператори танкерів чекають на ширше відкриття маршруту після переговорів США та Ірану.