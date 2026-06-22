Нафта знизилась до 75 доларів за барель

Нафта опустилась до 75 доларів за барель

Ціна нафти опустилась. У понеділок 22 червня ціна опустилась до 75 доларів за барель, а еталонний сорт Brent – нижче 80 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 22 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 75,3 доларів за барель. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 79 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня, пʼятниці, – ціни знизилась на приблизно 1 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Нагадаємо:

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.

У суботу 20 червня військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки через ніби то порушення угоди зі сторони США.

Водночас на тлі цих заяв танкери все ще проходять Ормузьку протоку.