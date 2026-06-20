Іран знову закрив Ормузьку протоку

Військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки через ніби то порушення угоди зі сторони США.

Про це повідомляє іранське медіа TasnimNews.

Іранці заявляють, що США, нібито, порушили перший пункт меморандуву про закінчення війни між країнами, який припиняв бойові дії.

Закриття протоки у Ірані також називають відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня.

"Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога, і якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов'язань", – заявили у центральному штабі військ Ірану.

Нагадаємо:

18 червня Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США планували дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.