США знімуть санкції з продажу іранської нафти в рамках угоди – WSJ

США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання, положення про скасування санкцій на продаж нафти набуває чинності одразу після підписання угоди цього тижня і також поширюється на необхідні послуги, зокрема банківські, транспортні та страхові, потрібні для забезпечення продажів.

Неприбуткова організація "United Against Nuclear Iran" повідомила, що іранський супертанкер, який перевозить сиру нафту, покинув порт Чабахар, прорвав американську блокаду і у вівторок виходив з Оманської затоки з увімкненим трекером місцезнаходження — це перший такий випадок з початку американської блокади у квітні

Високопоставлений представник США заявив у вівторок, що, хоча Іран отримає попереднє послаблення санкцій на продаж нафти, тривале послаблення буде пов'язане з виконанням Іраном вимог США щодо таких питань, як відкриття стратегічної протоки Ормуз та його ядерної програми.

Дозвіл Ірану експортувати нафту означає відмову від ключового важеля впливу США, але, на думку Білого дому, від нього, ймовірно, довелося відмовитися, щоб відкрити Ормузьку протоку.

Таку думку висловив Фарзін Надімі, старший науковий співробітник Вашингтонського інституту — американського аналітичного центру, що спеціалізується на Ірані.

Він додав, що США можуть знову ввести блокаду на іранський експорт, доки вони зберігатимуть свої військові сили в регіоні.

Нагадаємо:

15 червня президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.