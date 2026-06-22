Понад 400 суден застрягли біля Ормузу в очікуванні відкриття протоки

Понад 400 великих суден утримують позиції на східному боці Ормузької протоки, поки оператори танкерів чекають на ширше відкриття маршруту після переговорів США та Ірану.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Американський посадовець заявив, що переговори у Швейцарії стосувалися "прояснення деяких суперечливих сигналів з боку Ірану" щодо Ормузької протоки та створення механізмів, які мають гарантувати її повне відкриття.

За аналізом FT супутникових даних Європейського космічного агентства, біля портів Сохар і Фуджейра зосереджене 441 велике судно розміром із танкер.

Кілька судноплавних компаній заявили, що тримають судна поблизу Затоки, щоб швидко скористатися повним відкриттям протоки. Кількість суден значно зросла порівняно з квітнем, коли США почали блокаду Ормузу, хоча за п'ять днів до останнього супутникового проходу їх було на 42 більше.

Нагадаємо:

18 червня Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США планували дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.

Попри домовленість про відкриття й розмінування головних маршрутів, Іран 20 червня знову оголосив протоку закритою після ударів Ізраїлю по Лівану.