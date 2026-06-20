Ірак доручив родовищам збільшити видобуток нафти після угоди між США та Іраном

Ірак звернувся до операторів п'яти найбільших нафтових родовищ із проханням збільшити видобуток до довоєнного рівня, поставивши за мету видобуток понад 3 мільйони барелів на добу, після укладення угоди між США та Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документом від 19 червня, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, компанія Basra Oil Co. звернулася з проханням збільшити видобуток до максимально можливої потужності на родовищах Румайла, Західна Курна-1, Західна Курна-2, Зубайр та Артаві.

Повернення до більш високих обсягів видобутку відбуватиметься поступово і залежатиме від умов експлуатації та готовності покупців організувати танкері для завантаження, повідомив Bloomberg речник Міністерства нафти Салім Аль-Рікабі.

Глава іракської державної нафтотрейдерської компанії SOMO Алі Нізар окремо заявив в інтерв'ю телеканалу "Ірак 24", що наразі два судна завантажуються на південному терміналі країни, але для подальшого зростання видобутку до Ормузської протоки мають зайти ще більше суден.

Другий за величиною виробник в ОПЕК зазнав різкого падіння експорту нафти після того, як через конфлікт між США та Іраном морський рух через протоку майже повністю зупинився.

Ірак залежить від цього морського шляху для перевезення основної частини свого експорту сирої нафти і має лише обмежені можливості для транспортування нафти наземними трубопроводами, якими деякі з його сусідів користувалися в розпал кризи.

Проте видобуток у нафтовому центрі країни на півдні, де розташовані п'ять родовищ, за останні дні вже зріс до 1,5 мільйона барелів на добу, повідомив цього тижня один із керівників компанії.

Нагадаємо:

Військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки через ніби то порушення угоди зі сторони США.

18 червня Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності.

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США планували дозволити Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.