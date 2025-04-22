США підвищують мита до 3521% на імпорт сонячних панелей з Південно-Східної Азії

США встановили нові мита до 3521% на імпорт обладнання для СЕС з чотирьох країн Південно-Східної Азії.

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про Камбоджу, В’єтнам, Малайзію та Таїланд.

За даними Міністерства торгівлі, для Камбоджі було встановлено загальні мита до 3521%. Для Таїланду ставка становитиме 1002%, В'єтнаму – 914%, Малайзії – 250%.

Мита, оголошені 21 квітня, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента США Джо Байдена.

Як пише агентство, незважаючи на те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недороге іноземне обладнання, посилюючи невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Сполучених Штатах Америки.

Згідно з даними BloombergNEF, у 2024 році США імпортували сонячне обладнання на суму 12,9 мільярда доларів із чотирьох країн, на які поширюватимуться нові мита. Це становить близько 77% від загального імпорту панелей.

Нагадаємо:

Південна Корея і США проведуть торговельні консультації на цьому тижні у Вашингтоні за пропозицією Сполучених Штатів.