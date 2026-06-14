У Ірані кібератака порушила роботу чотирьох найбільших банків

Кібератака порушила роботу чотирьох найбільших іранських банків, хоча влада країни заявляє, що дані клієнтів не були скомпрометовані.

Про це повідомляє Reuters.

Рада зазначила, що атака була спрямована на загальну комунікаційну інфраструктуру, якою користуються Bank Melli, Bank Tejarat, Bank Saderat та Банк розвитку експорту Ірану, що змусило технічні команди вжити захисних заходів і тимчасово вплинуло на деякі банківські послуги.

Рада також зазначила, що не відбулося жодного несанкціонованого доступу до інформації про клієнтів і жодні дані не були видалені, додавши, що тривають роботи з відновлення нормальної роботи.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран можуть протягом 24 годин підписати угоду про продовження припинення вогню та відкриття Ормузької протоки.