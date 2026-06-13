Ормуз можуть відкрити за 24 години: Пакистан розповів про угоду США та Ірану

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран можуть протягом 24 годин підписати угоду про продовження припинення вогню і відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше", — написав він в X. "Оскільки фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього".

За словами Шаріфа, наступного тижня можуть початися переговори на технічному рівні. Пакистан і Катар виступають посередниками в домовленостях, які мають продовжити перемир'я на 60 днів.

Угода передбачає відкриття Ормузької протоки після розмінування водного шляху іранськими силами протягом перших 30 днів. США, зі свого боку, мають зняти морську блокаду іранських портів.

За умовами домовленостей, Іран має підтвердити, що не закуповуватиме і не розроблятиме ядерну зброю. Питання запасів збагаченого урану сторони планують вирішити під час окремих ядерних переговорів під наглядом МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Іран у п'ятницю, 12 червня, дали зрозуміти, що угода про припинення війни між цими країними незабаром може бути підписана.

Перед цим президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі, а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Також Трамп заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.