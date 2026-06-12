Нафта відреагувала на те, що Трамп скасував заплановані удари по Ірану

Ціни на нафту в п'ятницю впали більш ніж на $1, продовживши зниження попередньої сесії після того, як президент США Дональд Трамп скасував плани удару по Ірану. Це зменшило побоювання щодо ескалації бойових дій після взаємних атак на початку тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,83, або 2%, до $88,55 за барель. Американська West Texas Intermediate (WTI) втратила $1,60, або 1,8%, і коштувала $86,11.

Трамп, який погрожував ударити по Ірану "дуже жорстко", у четвер скасував заплановані удари, заявивши, що переговори з Іраном просунулися і мирну угоду, яка відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, можуть підписати вже цими вихідними. Напівофіційне іранське агентство Fars повідомило, що Тегеран не схвалив текст жодної угоди.

"Хоча це, звісно, може бути ще одним фальстартом, реакція ринку була швидкою і рішучою", — сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

Він додав, що навіть якщо ціни на нафту коригуються вниз, "доки ціна може втриматися вище підтримки в районі низьких $80, ризики залишаються чітко зміщеними вгору".

У четвер Іран оголосив про "закриття" Ормузької протоки, рух суден через яку вже був сильно обмежений, заявивши, що відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти водним шляхом. Через протоку зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти і скрапленого природного газу, а багатомісячна блокада Тегерана утримувала ціни на енергоносії на підвищеному рівні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що підписання мирної угоди з Іраном може відбутись вже цими вихідними в Європі.