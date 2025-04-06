Meta випустила нову модель штучного інтелекту

Meta Platforms в суботу випустила останню версію своєї великої мовної моделі Llama під назвою Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick.

Про це повідомляє Reuters.

Мета каже, що Llama - це мультимодальна система штучного інтелекту.

Мультимодальні системи здатні обробляти та інтегрувати різні типи даних, включаючи текст, відео, зображення та аудіо, і можуть конвертувати контент між цими форматами.

Мета додала, що Llama 4 Maverick і Llama 4 Scout матимуть відкрите програмне забезпечення.

Компанія також повідомила, що попередньо переглядає Llama 4 Behemoth, який вона назвала «одним з найрозумніших LLM у світі і нашим найпотужнішим, який буде служити в якості вчителя для наших нових моделей».

Великі технологічні фірми активно інвестують в інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) після успіху ChatGPT від OpenAI, який змінив технологічний ландшафт і стимулював інвестиції в машинне навчання.

У п'ятницю видання The Information повідомило, що компанія Meta відклала запуск останньої версії LLM, оскільки під час розробки Llama 4 не виправдала очікувань Meta щодо технічних тестів, зокрема, в міркуваннях і математичних завданнях.

Компанія також була стурбована тим, що Llama 4 була менш здатна, ніж моделі OpenAI, вести голосові розмови, подібні до людських, додається у звіті.