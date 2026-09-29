Meta розширює шкільну програму Instagram на тлі посилення уваги до безпеки підлітків

Компанія Meta заявила у вівторок, що додає нові функції до шкільної партнерської програми Instagram у США, розширюючи інструменти для шкіл та учнів, оскільки соціальна мережа активізує зусилля з захисту підлітків в Інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

Meta повідомила, що на сьогодні до програми приєдналося майже 17 000 шкіл. Компанія створює новий централізований хаб для акаунтів, пов'язаних зі школами.

Цей крок зроблено на тлі посилення уваги до впливу платформ Meta на молодших користувачів.

У серпні Meta погодилася виплатити до 18 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття та ввести суворі обмеження на використання підлітками Facebook та Instagram, щоб вирішити претензії щодо того, що вона розробила ці платформи з метою створення у дітей залежності.

За словами представників Meta, перевірені учні шкіл, що беруть участь у програмі, отримають доступ до нових функцій, зокрема до каталогу клубів та команд, шкільних новин та повідомлень для оголошень.

Компанія також впроваджує нові функції "Канали" та "Нотатки" для перевірених шкіл, що дасть їм змогу спілкуватися з учнями, батьками та ширшою шкільною спільнотою.

Нагадаємо:

Компанія Meta Platforms погодилася виплатити до 18 млрд доларів для врегулювання позовів з боку більшості штатів США, які стверджували, що компанія розробила ці платформи з метою викликати у дітей залежність та вводила споживачів в оману щодо їхньої безпеки.