Мета готується до звільнень у понеділок

Власник Facebook, компанія Meta Platforms планує з понеділка 10 лютого провести скорочення в масштабах всієї компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас у компанії просуваються вперед з прискореним наймом інженерів з машинного навчання, повідомила співробітникам у внутрішніх службових записках, з якими ознайомилося Reuters.

Повідомлення про звільнення будуть розіслані співробітникам, які втратять роботу, починаючи з 5 ранку за місцевим часом у понеділок у більшості країн світу, в тому числі в США.

Працівники в Німеччині, Франції, Італії та Нідерландах будуть звільнені від скорочень "у зв'язку з місцевими правилами", в той час як працівники в більш ніж десятці інших країн Європи, Азії та Африки отримають свої повідомлення в період з 11 по 18 лютого, йдеться в повідомленні.

Минулого місяця компанія підтвердила, що планує скоротити близько 5% своїх "найгірших працівників" і заповнити принаймні частину вакансій. Про п'ятничну службову записку, в якій Гейл назвав скорочення «звільненням за невідповідність займаній посаді», вперше повідомило видання The Information.