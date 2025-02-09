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Цель готовится к увольнениям в понедельник

Владимир Туник-Фриз — 9 февраля, 12:00
Цель готовится к увольнениям в понедельник
Getty Images

Владелец Facebook, компания Meta Platforms планирует с понедельника 10 февраля провести сокращение в масштабах всей компании.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время в компании продвигаются вперед с ускоренным наймом инженеров по машинному обучению, сообщила сотрудникам во внутренних служебных записках, с которыми ознакомилось Reuters.

Уведомления об увольнении будут разосланы сотрудникам, которые потеряют работу, начиная с 5 утра по местному времени в понедельник в большинстве стран мира, в том числе в США.

Работники в Германии, Франции, Италии и Нидерландах будут освобождены от сокращений "в связи с местными правилами", в то время как работники в более чем десятке других стран Европы, Азии и Африки получат свои уведомления в период с 11 по 18 февраля, говорится в сообщении.

В прошлом месяце компания подтвердила, что планирует сократить около 5% своих "худших работников" и заполнить по крайней мере часть вакансий. О пятничной служебной записке, в которой Гейл назвал сокращение "увольнением за несоответствие занимаемой должности", впервые сообщило издание The Information.

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Цель готовится к увольнениям в понедельник
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