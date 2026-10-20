Сенатор США закликав SpaceX пояснити, хто і чому обмежив роботу Starlink в Україні

Українська правда

Сенатор-демократ Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска з проханням пояснити, хто і чому ухвалив рішення обмежити роботу Starlink в Україні.

Джерело: допис Кунса у соцмережі Х

Пряма мова: "Оскільки Трамп продовжує схилятися перед Путіним, він наражає Україну на ще більшу небезпеку в її боротьбі за свободу, обмежуючи доступ до технології, яку Україна використовує для перехоплення російських ракетних атак, наражаючи на небезпеку незліченні українські життя та підриваючи здатність України захищати себе.

Ми вимагаємо відповідей від SpaceX щодо того, хто наказав запровадити ці обмеження і чому".

Що передувало: