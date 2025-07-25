Маск наказував відключити Starlink під час наступу України у 2022 році – Reuters

Під час наступу України з метою відвоювання території у Росії наприкінці вересня 2022 року Ілон Маск віддав наказ про призупинення роботи терміналів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, восени 2022 року Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX, яка контролює Starlink, припинити покриття в районах Херсону

Співробітники виконали наказ, вимкнувши щонайменше сотню терміналів Starlink, вони перестали відображатись на внутрішній карті покриття компанії. Цей крок також вплинув на інші райони, захоплені Росією, зокрема на частину Донецької області.

Як зазначає Reuters, у той момент українські солдати запанікували, безпілотники, що стежили за російськими військами, зникли з екранів, а артилерійські підрозділи дальнього бою, які покладалися на Starlink для наведення вогню, не могли влучити в цілі.

Видання із посиланням на українських військових командирів зазначає, що в результаті дій Маска ЗСУ не змогли оточити російські позиції в місті Береслав, на схід від Херсона.

Рішення Маска шокувало деяких співробітників Starlink і фактично дозволило Маску взяти результат війни у свої руки.

Незрозуміло, що спонукало Маска рішення, коли саме він його прийняв і скільки саме тривало відключення.

Троє співрозмовників Reuters, обізнаних з наказом Маска, заявили, що, на їхню думку, він був викликаний побоюваннями мільярдера, що просування України може спровокувати ядерний удар з боку Росії.