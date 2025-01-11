Малі отримає $1,2 млрд від шахтарів після капітального ремонту

У першому кварталі 2025 року Малі отримає 1,2 мільярда доларів США від гірничодобувних компаній після капітального ремонту гірничодобувного сектору.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці грудня Малі отримала 500 мільярдів франків КФА після переговорів з гірничодобувними компаніями, заявив міністр фінансів Алуссені Сану у своєму виступі в парламенті.

Загальна сума очікується до 31 березня, повідомив Сану Національній перехідній раді Малі.

Військове керівництво Малі зайняло жорстку позицію по відношенню до міжнародних шахтарів, провівши в останні роки масштабну реорганізацію галузі.

Воно прийняло новий гірничий кодекс і зобов'язало компанії сплатити мільйони доларів податків і дивідендів після того, як аудит виявив нестачу від 300 до 600 мільярдів франків КФА в державних доходах.

Минулого року австралійська компанія Resolute Mining Ltd. погодилася виплатити близько 160 мільйонів доларів для вирішення податкового спору після того, як у листопаді уряд затримав генерального директора золотодобувної компанії.

B2Gold Corp. і Allied Gold Corp. також оголосили у вересні про нові угоди, які передбачають виплату компенсацій за шахти Фекола і Садіола відповідно, а також проекти з розширення виробництва.