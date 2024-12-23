Макрон призначив нового міністра фінансів

Президент Франції Емануель Макрон призначив Еріка Ломбарда міністром фінансів країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ерік Ломбард є досвідченим фінансистом зі зв'язками з лівими силами. Наразі він очолює Caisse des Depots Group - фінансову установу з двохсотрічною історією, підзвітну парламенту.

Новий міністр стане ключовою фігурою в новому уряді прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, який намагатиметься швидко ухвалити бюджет на 2025 рік і пережити будь-які вотуми недовіри з боку опозиції.

Фінанси Франції перебувають у безладі після того, як націоналістичні законодавці Марін Ле Пен об'єдналися з лівими в Національній асамблеї, щоб витіснити попередника Байру, залишивши країну без бюджету. З січня держава буде покладатися на надзвичайне законодавство, оприлюднене в суботу, і декрети, які дозволяють лише життєво важливі витрати і незмінне оподаткування.

Політичні та бюджетні труднощі Франції в останні місяці спричинили розпродаж боргу країни, що призвело до зростання вартості запозичень порівняно з європейськими країнами. Байру заявив, що має намір завершити роботу над бюджетом до середини лютого.

"Ця ситуація є винятковою і серйозною, її численні наслідки будуть видимими і відчутними в кожному секторі Франції", - заявив міністр фінансів і економіки Антуан Арман, який йде у відставку, на засіданні комітету законодавців.