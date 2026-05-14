Близький до Арахамії бізнесмен отримав контроль над арештованим фармбізнесом росіян – джерела

Борис Кауфман отримав контроль над фармацевтичним дистрибʼютором "Вента ЛТД", який до початку великої війни належав російській фармгрупі "Катрен".

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За даними трьох співрозмовників ЕП на ринку, з літа 2025 року фармвиробники ("Дарниця", "Інтерхім") та топ-5 мереж аптек проводили перемовини у Відні.

Принаймні на одній з цих зустрічей був Кауфман, якого представляли як нового власника "Венти". "Борис дуже виважено, ввічливо, конструктивно-бізнесово сказав, що буде "або отак, або ніяк", – розповідає співрозмовник ЕП. На тій зустрічі мова йшла про нарощення частки "Венти".

"Вента ЛТД" заснували у 1998 році Олександр Волошин, Борис Мурило та Денис Арзамасцев.

У 2008 році російська фірма "Катрен" купила "Венту", зосередивши до 2016 року 90% компанії. Решта належала трьом згаданим засновникам.

У 2016 році частку "Катрена" розділили: власниками 66% стали громадянин РФ Сергєй Мішко і громадяни Німеччини Генріх та Ганна Ріттери. 24% залишилися в "Катрена".

Після початку великої війни 24% в капіталі "Венти", які належали російській компанії "Катрен", арештували. Пізніше за поданням прокурорів Печерський районний суд Києва передав цю частку АРМА.

З 2022 року структура власності компанії змінилась. 94% "Венти" контролює її багаторічний керівник Волошин: 70% прямого контролю та 24% (раніше належали росіянам) через повʼязану з ним "І.К.Вел".

Ще 6% компанії контролює відомий на фармринку бізнесмен Олександр Чумак.

Кауфман, одеський бізнесмен, засновник інвесткомпанії Vertex United, до складу якої входять готелі "Брістоль", "Лондонська", "Президент-готель"; співвласник найбільшого в Україні дистриб'ютора тютюнових виробів TEDIS Ukraine.

Кауфмана знають як товариша голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Зокрема останній використовував для поїздок за кордон автомобілі Кауфмана. У 2023 році Арахамія розповідав, що знайомий з родиною Кауфманів понад десять років.

Співрозмовники ЕП в політичних та бізнесових колах стверджують, що Кауфман та Арахамія мають тісний контакт та довіру.

Також Кауфман є фігурантом кількох справ антикорупційних органів. У серпні 2022 року його затримувало ДБР під час спроби перетнути кордон. У грудні того ж року його затримало НАБУ за підозрою в створенні злочинної організації та підкупі чиновників. У тому ж місяці він вийшов із СІЗО під заставу 129 млн грн.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало частку фармгіганта "Вента.ЛТД" в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником.