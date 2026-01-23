YouControl дослідив, який бізнес має родина Тимошенко

Родина депутатки Юлії Тимошенко має зв'язки з 15 українськими та однією чеською компаніями.

Про це повідомляє YouControl.

"Аналітики YouControl дослідили відкриті дані про родинний бізнес народної депутатки України Юлії Тимошенко. Станом на січень 2026 року зафіксовано чинні зв'язки з 15 українськими та 1 чеською компаніями", – говориться у повідомленні.

За даними ЄДР, сама Тимошенко є лише керівницею політичної партії "Батьківщина". Актуальних бізнес-зв'язків із комерційними юрособами в Україні вона не має, зазначають аналітики.

Її чоловік Олександр Тимошенко зареєстрований як ФОП (консультування з питань комерційної діяльності та управління).

Він учасник і бенефіціар ТОВ "Леді Ю" (виробництво парфумерних та косметичних засобів), керівник Batkivshchyna Prague, z.s. (Чехія).

До листопада 2024 року чоловік Тимошенко очолював Britico Product s.r.o. (Чехія). Наразі компанією керує Вероніка Світлова. Особа з таким ПІБ була офіційною спостерігачкою від "Батьківщини" на президентських виборах у 2019 році, говориться у дослідженні.

"До жовтня 2024 року Britico Product s.r.o. була учасником ТОВ "Інтернаціональні Індустріальні Проекти". У матеріалі BIHUS.Info 2020 року компанія згадується як власник автомобіля Mercedes S600, яким користувалась Юлія Тимошенко", – розповідає YouControl.

Також чоловік Тимошенко був учасником естонської Prostor OÜ (діяльність припинено у березні 2024 року). Він – ексочільник чеської Medical Invested Capital True Standing Europe Limited s.r.o. (2014–2021 рр.)

Дочка Євгенія Тимошенко зареєстрована як ФОП (надання в оренду нерухомого майна). Вона є співвласницею 8 компаній, більшість з яких працює у сфері нерухомості. Зокрема ТОВ "Компанія "Міжнародні Ділові Проекти"" (14,01 млн грн виторгу за 9 міс. 2025 р.) та ТОВ "ЛБМ Консалтинг" (672 тис. грн виторгу в 2024 р.)

"Бізнес-партнеркою Євгенії в частині компаній є Людмила Телегіна, яка, за інформацією Суспільне Новини, є матір'ю Юлії Тимошенко", – додають аналітики.

Євгенія є представником ТОВ "Пиромекс України" (у стані припинення).

Зять народної депутатки Артур Чечьоткін — учасник двох компаній, у минулому акціонер "Укрбудінвестбанку".

Тітка Антоніна Ульяхіна — депутатка Дніпропетровської облради. Чоловік та зять тітки пов'язані з бізнесом у сфері оренди та управління нерухомістю, зокрема з компаніями Євгенії Тимошенко.

"У системі YouControl згадані компанії мають/мали відношення до корпоративної групи "Група родини Тимошенко", – зазначено у повідомленні.

Цей індикатор допомагає перевіряти контрагентів на зв'язки з великими бізнес-структурами, оцінювати репутаційні ризики та визначати реальних контролерів і структуру власності



Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд 21 січня ухвалив рішення щодо накладення арешту на майно підозрюваної у пропозиції хабаря лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 19 січня у закритому режимі розглядає клопотання прокурора САП про накладення арешту на майно підозрюваної у пропозиції хабаря лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Увечері 13 січня НАБУ і САП повідомили, шо викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції, водночас джерела УП повідомляли, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Вранці 14 січня співрозмовники УП в політичних колах повідомили, що антикорупційні органи оголосили підозру главі фракції "Батьківщина".

На записах, які оприлюднило Національне антикорупційне бюро, нібито Юлія Тимошенко обговорює із невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.